6回2死から2点適時打浴びる【MLB】パイレーツ 9ー8 ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。投手としては6回2/3を投げて被安打6、4四死球6奪三振4失点（自責3）の内容だった。7回には痛い2失点。大谷は適時打を浴びる直前にABSチャレンジを行わなかったことについて、後悔を口にした。投げ切れば規定投球回に再到達する7