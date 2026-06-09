6月8日、プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のKADOKAWAサクラナイツは、「報道された内容および事態の影響を鑑み、契約継続が困難であると判断し、本日付で渋川選手との選手契約を解除いたしましたことを、ここにご報告申し上げます」と、プロ雀士・渋川難波との契約解除を発表した。「渋川さんは、最高位戦日本プロ麻雀協会に所属し、2021年には当時、所属していた団体の最高峰タイトル『雀王』を獲得しています。鋭い読みから繰り出さ