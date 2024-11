Googleの対話型AI「Gemini」が、課題について質問をした大学院生に対して突然「死んでください」といった攻撃的な返答をするという事例が発生しました。大学院生の家族がRedditに投稿して発覚し、その後さまざまなメディアでも報じられています。Gemini - Challenges and Solutions for Aging Adultshttps://gemini.google.com/share/6d141b742a13Google AI chatbot responds with a threatening message: "Human … Please die."