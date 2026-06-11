ホルムズ海峡に停泊する船舶のドローン映像。オマーンのムサンダムから撮影された＝8日/Stringer/Reuters/File（CNN）イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は11日までに、米国による新たな攻撃の実施を受け、戦略的要衝のホルムズ海峡は「すべての船舶に対して閉鎖される」と明らかにした。革命防衛隊はテレグラムへの投稿で「地域の情勢不安を踏まえ、石油タンカーや商船を含む全船舶に対するホルムズ海峡の即時閉鎖が宣言された」