1月、アフガニスタンのバーミヤン州にあるWFPの配給所で、小麦粉の袋を運ぶ労働者たち/Sayed Hassib/Reuters via CNN Newsource（CNN）イランでの戦争の波及効果により、最も脆弱（ぜいじゃく）な何百万人もの人々が危機的な飢餓、あるいはそれ以上の深刻な状況へと新たに陥る恐れがある。国連世界食糧計画（WFP）のカール・スカウ事務局長代行がCNNに語った。ホルムズ海峡の閉鎖によって燃料費が急激に高騰し、WFPの活動コストは