6月7日、バラエティ番組『日曜日の初耳学』（日本テレビ系）が放送された。同日の放送では、元芸人で放送作家の野々村友紀子をゲストに迎え、夫婦生活をめぐる世の中の風潮に対して議論した。しかし、その一部始終に賛否が巻き起こっている。同日は、人気企画「熱血授業」が放送。「妻がなぜ怒るのか分からない夫たちの悩み解決SP」と題してオンエアされた。開いた講演会は満席となるという野々村を先生として迎え、お笑い芸人