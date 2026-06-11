11日午前、滋賀県大津市の会社の敷地内で、機械の搬出作業を行っていた男性がクレーンで釣りあげられた機械とトラックの間に首のあたりを挟まれる事故がありました。男性は病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。 午前9時半ごろ、大津市中野の会社で「男性が荷物の機械に挟まっている」と消防に通報がありました。 警察などによりますと、会社で使用するバリ取り機（金属加工用の機械）の搬出作業のためトラックの荷