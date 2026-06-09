JR東日本で長年親しまれてきたきっぷが形を変えます。JR東日本は近距離のきっぷについて、来年春から、裏面が黒い「磁気乗車券」を順次廃止し二次元コードが記載された「QR乗車券」に置き換えていくと発表しました。改札機にかざしやすいよう、磁気乗車券と比べ3倍近く大きくなります。現在、年間およそ160トン出る磁気乗車券の廃棄には薬品処理が必要ですが、QR乗車券は通常の紙を使うので環境にやさしくコストも削減できるという