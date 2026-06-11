沖縄県今帰仁（なきじん）村の大型テーマパーク「ジャングリア沖縄」は１０日、体験できるアトラクションを一つに限定し、価格を１日券の半額以下に抑えた「ふらっとチケット」を期間限定で販売すると発表した。短時間利用の取り込みを狙う。７〜９月の入場を対象に１０日に発売した。価格は大人２９７０円で、１日券（６９３０円）の４割強。アトラクションは人気の「ダイナソーサファリ」など五つから選ぶことができ、１回１