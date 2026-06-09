梅雨で傘の出番が増えますが、使用時に水をはじきにくくなったと感じたことはありませんか。傘の撥水（はっすい）効果を復活させる方法について、警視庁警備部災害対策課の公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】知らなかった…これが傘の撥水効果を復活させる“裏技”です！公式アカウントは「ドライヤーで傘の撥水効果が回復すると知り試してみました」と投稿。その上で「傘を広げ10cmほどの位置から30秒程温めます。