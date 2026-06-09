共同通信社の元記者が、会社貸与のノートパソコンやスマートフォンなどが入ったリュックサックを紛失した。しかも、元記者は約10日前に退職していた──。共同通信が自社の不祥事を報じた記事（6月5日）が公開されると、SNS上では「なぜ退職後も持っていたのか」「理解できない」と疑問の声が相次いだ。社用パソコンの紛失事故そのものは珍しくない。しかし今回は、退職後も貸与機器を持ち歩いたまま紛失したという異例のケースだ