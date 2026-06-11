国の地理的表示・GIに登録されている山形県東根市特産の「東根さくらんぼ」が11日朝、東京の豊洲市場で競りにかけられ、去年更新した過去最高額と同じ1キロ150万円で競り落とされました。11日朝、東京・豊洲市場で行われた競りで150万円で落札されたのは、東根市の元木美沙さん（39）の「佐藤錦」です。この佐藤錦は10日、JAさくらんぼひがしねが開いた「東根さくらんぼ」の品評会で、パック詰め部門の最優秀賞「一席」に輝き、豊