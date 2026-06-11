ダイソーの『泡タイプ洗剤対応 お掃除用スプレー』は、SNSでも話題の大人気掃除グッズ。未だ入手困難で、売り場で見つけたら超ラッキー！550円とは思えない実力派アイテムです。手動で加圧でき、水はもちろん、液体洗剤を泡状にして噴射することが可能。実際に使用してみたので、この機会に要チェックです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：泡タイプ洗剤対応 お掃除用スプレー価格：￥550（税込）内容量（約）：2L販売シ