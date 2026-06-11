メタ社がインスタグラムの有料プラン「Instagram Plus」を正式に開始し、世界的に順次提供が始まった。同社はサブスクリプションを通じて「より深い交流やカスタマイズ体験を提供する」と説明している。 【写真】マーク・ザッカーバーグ氏を演じた俳優法的理由で本人との面会阻止 インスタの基本機能は従来通り無料で利用可能で、有料版は「あくまで追加機能を求めるユーザー向けのオプショ