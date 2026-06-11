ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＢＳよしもと公式チャンネル」が９日に公開され「【営業出演ランキング３連覇！】ジョイマン×森下マネ１泊２日の岩手出張に密着！ニコイチ出張＃６１?」と題した動画を公開した。ジョイマン・高木晋哉、池谷和志が出演。高木は２０１０年に結婚した愛妻と些細なことからケンカをしてしまったと振り返った。「買い物でさ。（妻から）『これ買ってきて』っていうのをＬＩＮＥで送られてて。