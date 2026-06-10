私たちの家計にも大きな影響を与える、金利の引き上げ「利上げ」が行われるか注目されています。フジテレビ・智田裕一解説副委員長と詳しく見ていきます。遠藤玲子キャスター：日銀は来週の会合で政策金利を現在の0.75％から、1％程度に引き上げる見通しが強まってきています。なぜ今、利上げするのか、智田さんによりますと、大きな理由は「物価高を抑えるため」だということです。榎並大二郎キャスター：値上げのニュースを連日