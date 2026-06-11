サッカー・ワールドカップのトロフィー（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は10日、米国の成人の過半数が11日開幕のサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会を自宅でテレビ観戦するつもりがないと回答したとの世論調査結果を伝えた。情報不足に加え、大会について否定的な内容を見聞きすることが多いことが原因とみられるという。調査は約2千人を対象に5月下旬に実施。成人の計55％が「全く見る