韓国でピザ店内で刃物を振り回し、3人を殺害した41歳男キム・ドンウォンが二審でも無期懲役を言い渡された。【写真】ピザ屋で3人殺害…キム・ドンウォンの身元情報が公開ソウル高裁・刑事3部（イ・スンハン部長判事）は6月11日、殺人容疑に問われたキム・ドンウォンの控訴審で無期懲役を言い渡した。キム・ドンウォンは一審でも無期懲役を言い渡されていた。裁判部は「殺人はどのような場合であっても容認できない重大な犯罪だ。イ