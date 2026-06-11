TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が10日、放送された。「芸人の外見からその両親を当てるゲーム企画『芸人親子神経衰弱』」で、お笑いコンビ、くらげ渡辺翔太（37）の父の職業が判明した。同企画は当該芸人の父と母をそれぞれ10人の男性女性候補から当てるクイズ。攻略されるにあたって質問攻めを受けた。クイズが正解後、企画進行の小籔千豊から父が職業を聞かれ「市会議員と農家です」と明かした。母