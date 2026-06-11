てんやは、2026年6月11日から、一部グランドメニューと商品価格の改定を実施する。『いろどり天丼』を終売し、新たに『元祖てんやの天丼』や『てんやの特上天丼』などを販売する。また、『オールスター天丼』は税込830円から税込860円へ価格を改定する。これに合わせ、2026年6月11日から、日ごろの感謝を込めた限定企画を実施する。【この記事の画像を見る(全3点)】〈1.「三重県産あおさのみそ汁」提供〉店内で提供するすべての天