WWE】RAW（6月8日・日本時間9日／フランス・パリ）【映像】美女レスラー、鉄柱に激突で“半失神”大の字高所恐怖症の美女レスラーがトップロープから決死の“ビューティフル・ダイブ”を敢行。完璧な仕事でファンサに応える最中、背後から突如の襲撃に遭って「ゴン」ともの凄い音を立てて鉄柱へ頭から激突。一瞬、意識を失い大の字になる大惨事に「凄い音がした」「音がヤバい」とファンもドン引きした。クイーン・オブ・ザ