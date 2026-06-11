女優・北乃きい（35）が、11日までにインスタグラムを更新。自身の近影が「さらに美女化してる」「別人級」とSNSで話題を集めていることについて言及した。Xを中心に、北乃の近影が「北乃きい現在35歳最近可愛さと色気が増してると思う」「北乃きいさん（35）、覚醒された模様」「ZIPの北乃きいちゃんも可愛かったけど、今のきいちゃん最強じゃん」「可愛い北乃きいちゃん！この人こそ35歳には見えない代表！」と大きな話題