6月11日に開幕する2026FIFAワールドカップ大会。過去最強の呼び声高い日本代表を指揮する森保一監督にとっては、就任8年の集大成ともいえる大会。自身もサッカー選手だった次男の森保圭悟さんに、サッカーや父への思いなどを聞きました。 【写真】ソックリな目元と鼻筋！森保親子のツーショット写真を公開 ほか（10枚目/全10枚） 家族のLINEグループに「監督就任」の連絡が ── 2018年、お父さ