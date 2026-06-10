3児の母・タレントの小倉優子（42）が、10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。体重が増加したため、食生活を見直したことを報告し、体重の安定につながった“太らないルーティン”を紹介した。【動画】「簡単に痩せないしすぐ太る」小倉優子が試行錯誤の末にたどり着いた“太らないルーティン”小倉は「3キロ体重が増えたので、食生活を見直しました」と題した動画で、1日の食事内容を披露。まず朝ご飯は、数種類のフルー