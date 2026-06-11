YouTubeチャンネル「産業医ストレスチェックラボ【ミーデン株式会社】」が、「企業が無視できない『メンタル危機』｜傷病手当金が示す深刻な実態」を公開した。動画では、傷病手当金の支給額が急増している背景と、その大きな要因となっているメンタルヘルス不調の実態、そして企業に求められる予防策について、産業医の視点から解説している。 動画の冒頭では、傷病手当金の支給額が2023年度に約6100億円に達し、たった5