ヤンキースやカブスなどで活躍したアンソニー・リゾ氏（３６）が「世界最高の選手」はヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３４）だと断言した。通算３０３本塁打を誇るリゾ氏はゴールドグラブ賞を一塁手部門で４度獲得した名手。昨シーズンをもってヤンキースで現役を引退したが、２０１５年にはＭＬＢ史上２人目となる「３０本塁打―３０死球」の珍しい記録を達成するなど記憶に残るキャリアを築いた。そんなリゾ氏の独