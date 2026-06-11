１０日夜、神奈川県座間市の女子高校生（１７）の家族から「娘が帰ってこない」と１１０番があった。県警座間署員が捜索したところ、１１日未明に相模原市南区の相模川河川敷で女子高校生を発見。病院に搬送されたが、死亡が確認された。遺体の状況などから、県警は事件に巻き込まれた可能性があるとみて捜査している。捜査関係者によると、女子高校生の知人の男性（１９）が事情を知っているとみて、話を聞いているという。