海外時事クリエイターの僕氏が自身のYouTubeチャンネルで「【タイ🇹🇭渡航制限】入国税が大幅値上げ‼️医療費未払い対策で外国人規制へ…もう気軽に飛べない現実【日本も続け】」を公開した。タイ政府が検討する入国税の大幅値上げを巡り、外国人観光客による医療費未払い問題や「安すぎる観光」からの転換について、日本が直面する課題と対比させながら強い言葉で提言を行っている。 タイ政府