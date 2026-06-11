小山宙哉氏による漫画「宇宙兄弟」が、11日発売の連載誌「モーニング」(講談社)28号で最終回を迎えた。2007年12月に連載がスタートし、アニメ化、実写映画化もなされた大人気作が18年半の歴史に幕を下ろした。同作は幼い頃に「一緒に宇宙飛行士になろう」と約束した兄・六太と弟・日々人による物語。2012年4月から14年3月にかけてテレビアニメが放送され、2012年には小栗旬と岡田将生のW主演で実写映画化された。宇宙兄弟の