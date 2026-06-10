謝罪したはずが、火に油を注いでいる。ユーチューバーグループ「コムドット」のやまとが、TOMORROW X TOGETHER（TXT）ヨンジュンのグッズと酷似したデザインを披露し、批判を浴びている。【写真】そっくり…やまととヨンジュンのグッズ問題になったのは、やまとが6月9日にインスタグラムのストーリーズで公開したキーホルダーだ。黒のパーカーを着て、風船ガムを膨らませたキャラクターのデザインで、これがヨンジュンのソロ作品『