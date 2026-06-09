5月31日、東京ドームで嵐のラストライブ『We are ARASHI』が開催され、26年半の歴史が終局を迎えた。【写真】新たな“聖地”へ、嵐ラスト公演でドームホテル宿泊客による「感動の演出」「全15公演、およそ49万人を動員したライブツアー。チケット代やグッズ代、宿泊費や交通費などの経済効果は2000億円に上るのではないかという試算も出ています。ラストライブは3時間にわたり、全33曲が披露されました。当日は有料の生配信が実