£Ô£Â£Ó·Ï¡ÖÊóÆ»ÆÃ½¸¡×¤Ç¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤Î»³ËÜ·ÃÎ¤²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£³£²¡Ë¤¬»ö¼Âº§¤òÈ¯É½¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÈÌÅª¤ÊË¡Î§º§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ö¼Âº§¤òÁªÂò¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤¿¡ÖÀ«¤Î·ÑÂ³¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¾ò·ï¤Ë?¼ò?¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»³ËÜ¥¢¥Ê¤Ï£¹Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö²®¾å¥Á¥­¡¦£Ó£å£ó£ó£é£ï£î¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÀèÆü¡¢»ö¼Âº§¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤ÊË¡Î§º§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¼Âº§¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä