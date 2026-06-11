テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１１日、全国の落とし物が初めて３０００万点を超えて過去最多となったことを受け令和の落とし物事情を特集した。落とし物を巡り、アシスタントで同局の松岡朱里アナウンサーは司会の羽鳥慎一アナウンサーから体験を聞かれ、披露した。それによると「社会人になってタクシーに財布を忘れたこともありますし。タクシーに携帯を忘れたこともありますし。コン