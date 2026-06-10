バーガーキング公式X（旧Twitter）は6月8日に投稿を更新。朝昼夜・平日休日を問わずお得に楽しめる「オールデイ・キング」セットを紹介する投稿を公開しました。【画像】バーガーキングのオールデイ・キングセットバーガー＋フレンチフライ＋ドリンクがずっとお得同アカウントは「オールデイ・キング」とつづり、画像2枚を投稿しています。本格バーガーにフレンチフライ（S）とドリンク（M）がついたセットが550円〜と、平日も休日