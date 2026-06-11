「俺の車に文句あんのか！」――数年前、地方都市のどこにでもあるコンビニの駐車場で、中年ヤンキーから理解不能な因縁を付けられたというメーカー勤務のツバサさん（仮名・35歳・男性）。それはまさに“平成の遺物”とも言える時代錯誤な男との遭遇だったという。◆真っ黒な日産セダンから1台空けて駐車すると…ツバサさんは次のアポイント先に向かう仕事の移動中、クライアントに渡す資料をコピーするため、車でいつも利用