成年皇族として公務に励む愛子さま。天皇陛下のオックスフォード留学、雅子さまのハーバード卒という「海外派」の両親を持ちながら、愛子さまがあえて留学を選ばず、日本の伝統文化である「和歌」の研究に没頭された理由はどこにあるのでしょうか。本記事では、叔母である黒田清子さん（清子さま）との意外な共通点や、学習院大学で開花した愛子さまの圧倒的な知性について、『日本人にとって皇室とは何か』（島田裕巳・著／プレジ