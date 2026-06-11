サーヤも驚き「本当だ!!なんかおかしい動きですよね」元乃木坂46で俳優の西野七瀬が9日、ABEMAのバラエティー番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#6に出演。自宅での不思議な体験の動画を公開した。【写真】西野七瀬が公開した不自然に揺れる自宅のカーテン西野は、番組が誇る闇の解説員たちに見てほしい動画があると、自宅で撮影したという奇妙な動画を公開。映像には、窓も開いておらず、換気扇も回っていない