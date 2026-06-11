W杯が開催されるグアダラハラの街には、おびただしいほどの行方不明者を捜すポスターが張られているメキシコ政府が公式発表する行方不明者数、累計13万人。近年、激化する麻薬カルテル抗争の裏で、合成麻薬ビジネスの隆盛に伴う一般市民に対する拉致・強制労働の実態が浮かび上がってきた。メキシコ在住のジャーナリスト・嘉山正太氏が、行方不明となった家族を捜す母親たちの"決死の日常"に3日間密着。開幕目前のW杯という華やか