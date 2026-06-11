PIO探偵事務所の探偵氏が自身のYouTubeチャンネルで「【浮気調査】既婚者専用のアプリで…｜PIO探偵事務所」と題したショート動画を公開した。既婚者専用のマッチングアプリをきっかけとした、1対2での不倫現場を捉えた緊迫の調査映像となっている。 動画は、探偵が対象者を追跡するシーンから始まる。画面には「既婚者専用のアプリで…」と掲げられ、今回の調査対象が特定のアプリを通じて関係を持った男女である