「長友佑都は、日本代表というチームに、レバレッジをかけられる唯一無二の選手である」と語るのはサッカーライターのミムラユウスケ氏だ。ときに森保監督と会見で意見をぶつけ合うことでも知られるミムラ氏だが、長友選手の招集には全面的に賛成している。むしろ誰よりも長友の必要性を説いてきたのが彼だ。 【写真】森保監督と今大会のメンバー選考で選外となった守田英正選手 投資の世界で、