伝統・定番ものや、ご当地もの、進化系まで…あられ・せんべい・おかきといった“和の焼き菓子”に特化したイベントが１０日、阪急うめだ本店（９階催場）でスタート。 約80ブランド・500種類が大集結し、会場では焼きたて＆揚げたても味わえます。 静岡県駿河湾産の桜えびを使用したせんべい、桂新堂「焼きたて生桜えび煎餅」（550円 各日販売予定数350）のお味は… （MBS河西美帆アナウンサー）「