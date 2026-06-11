ライブ配信サイトで性行為などを配信し、視聴者に閲覧させたとして男女3人が逮捕されました。警視庁によりますと、新川慎也容疑者や富塚翔星容疑者、宮島桃子容疑者は今年4月、東京・新宿区のホテルから、海外のライブ配信サイト「ストリップチャット」で性行為などを配信し、不特定の視聴者に閲覧させた公然わいせつの疑いがもたれています。この配信は最大で8000人が視聴し、3人はおよそ100万円を売り上げたとみられます。調べに