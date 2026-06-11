日本では、天皇陛下御即位記念や天皇陛下御在位記念など、さまざまな記念金貨が発行されてきました。これらは額面10万円の法定通貨ですが、実際には金としての価値や希少性が加わるため、額面を超える価格で取り引きされるケースがあります。 ただし、すべての10万円金貨が必ず高額で売れるわけではありません。金の価格だけでなく、保存状態や発行枚数、市場での人気も査定額に影響します。特に近年は金相場が上昇し