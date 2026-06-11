新作ゲーム『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』の出演キャストが発表された。ビアンカ役は井上麻里奈、フローラ役は花澤香菜、フローラの姉・デボラ役は朴ロ美、わたぼう役は青山吉能、アゲぴぴ役は直田姫奈が担当する。あわせてキャラクターの設定画が解禁となった。【画像】ビアンカ＆フローラ＆デボラの声優発表！公開された設定画『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・