阪神は１０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に２―６で敗れて２連敗。セ・リーグ首位から陥落した。退場処分を受けた藤川球児監督（４５）は試合後、リプレー検証後に抗議へ向かった場面について説明した。２―３で迎えた７回一死一塁。一走・熊谷が二盗を試みたが、判定はタッチアウト。藤川監督はすぐさまリクエストを要求した。左翼席の虎党からはセーフを確信したかのような歓声も上がったが、長い検証の末に判定は覆