“あざと女王”と称された元局アナが“理想の結婚相手の条件”を公表。その意外にも“庶民派”な内容が、ネットで好評を博している。6月9日、元テレビ東京アナウンサーの森香澄（30）がABEMA婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の合同取材会に出席。同作では、30日後の結婚式をタイムリミットに、婚活初心者の3人の女性が平均年収2000万円超えのハイスペ男性との婚活に挑む。お笑いコンビ・エルフの荒川（29）、敏腕恋