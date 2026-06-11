独身税と呼ばれることもある「子ども・子育て支援金」は、支払う金額に独身か否かは関係ありません。独身の人よりも既婚者の方が支払う金額が高くなる場合があります。 今回は、独身税と呼ばれる子ども・子育て支援金の概要や独身税と呼ばれる理由、独身の人より既婚者の方が高くなる可能性がある理由などについてご紹介します。 独身税とは 独身税の正式名称は「子ども・子育て支援金」で、社会保険料に上乗せさ