物価上昇が続くなか、親への仕送りについて悩む人もいるでしょう。特に年金暮らしの親を支えている場合、「仕送りを減らしたい」と伝えることに罪悪感を覚える人もいるかもません。   しかし、近年は高齢者だけでなく現役世代の家計も厳しくなっています。食料品や光熱費の値上がりに加え、住宅ローンや教育費などの負担を抱える家庭も多く、これまでと同じ金額を送り続けることが難しくなるケースもあります。 &