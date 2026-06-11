アメリカの学校給食における「ピザは野菜」という驚きのルールがあることをみなさんは知ってますか？ パジメはコストコの巨大なチーズピザを頬張りながら「これは野菜です」と衝撃的な事実を切り出す。2011年11月、アメリカ議会は「トマトペースト大さじ2杯は今後も野菜とする」という法律を正式に可決し、ピザを国公認で野菜に指定したのだという。 この異常な法律が生まれた背景には、当時の大統領夫人