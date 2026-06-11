内閣広報官の公式Xは2026年6月10日、X上で拡散されていた、高市早苗首相が取材対応中に小声で「だるっ」と呟いたとする情報について、「ちょっと大丈夫かな」という発言だったと否定した。質問中、高市首相は下を見ながら何か呟く様子注目を集めたのは、8日夕方に記者団の取材に応じた際の動画だ。現在、25年10月の自民党総裁選で、高市陣営側の相談によって対立候補を中傷する動画が大量に作成・配信されたとする疑惑を追及されて